Champions League, e se l’Inter arrivasse a Istanbul? Ecco come cambierebbe il mercato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/05/2023

Champions League, se l’Inter dovesse arrivare ad Istanbul cambierebbe il mercato nerazzurro. La vittoria per 2-0 della partita d’andata contro il Milan ha messo un buon vantaggio per la squadra nerazzurra, ma una qualificazione ancora tutta da scrivere dal momento che il Milan avrà sicuramente tantissima voglia di rivalsa, dopo i recenti risultati negativi, e perchè proprio la squadra rossonera ha sempre dimostrato di tirare il meglio di sè nei momenti più bui.

Una partita ostica per cui la squadra di Inzaghi non dovrà regalare nulla ed, anzi, dovrà fare parecchia attenzione alle armi di Pioli. Intanto, nel caso in cui l’Inter riuscisse a qualificarsi alla finale, ci sarebbe un’ulteriore pioggia di milioni che aiuterebbe in sede di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’accesso alla finale di Istanbul garantirebbe alla società di viale della Liberazione una cifra totale di circa 101 milioni di euro.

Addirittura, in caso di vittoria, la cifra si alzerebbe a 110 milioni di euro. Un’enormità, viste le difficoltà di bilancio del club nerazzurro. Per questo, se è vero che in tale ipotesi non verrebbe sacrificato nessun big entro il 30 giugno, è altrettanto vero che ci sarebbero ugualmente delle valutazioni da fare.

Per esempio su Onana, arrivato a zero, e giocatore che rappresenta una ghiotta occasione per fare una grande plusvalenza. Ma occhio anche alle entrate. Se Kessiè si allontana sempre più, con l’accesso alla finale potrebbe esserci l’assalto a Chalobah del Chelsea – preferito per il dopo Skriniar – e a Retegui per l’attacco. Insomma, la società resta molto prudente in questo senso. Poi, bisognerà capire domani sera cosa succederà sul campo. Perchè tutto è ancora da scrivere.