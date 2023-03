Champions, i quarti: ecco chi ha la prelazione in casa fra Inter e Milan

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 16/03/2023

Champions, l’ora delle ultime otto. Si sono chiusi, ieri, i quarti di finale della massima competizione europea. Napoli e Real Madrid le ultime a qualificarsi. Precedentemente erano stato le milanesi – Inter e Milan – a staccare il pass per il turno successivo.

Particolarmente emozionante la cavalcata dei nerazzurri di Inzaghi fin qui. Dopo un girone di ferro (e l’eliminazione, proprio per mano dell’Inter, del rinomato Barcellona), Lautaro e compagni hanno abbattuto il Porto, conquistandosi uno step – quello dei quarti – che mancava da tantissimi anni.

Champions, ecco il retroscena. Inter o Milan: chi gioca in casa

Un aneddoto è svelato dal sito de La Gazzetta dello Sport. Ai quarti, dove – lo ricordiamo – non ci saranno preclusioni ai derby, Inter e Milan non potranno giocare l’andata (o il ritorno) contemporaneamente in casa. Esempio: se l’Inter dovesse beccare il Bayern e il Milan il City, con entrambi gli incroci sorteggiati in casa delle milanesi, allora sarebbe il Milan (primo nello scorso campionato) a veder preferita la sede casalinga. L’Inter, quindi, giocherebbe in trasferta l’andata, a tavolino, invertendo il campo.

Stesso discorso se sia Inter che Milan dovessero essere sorteggiate col ritorno in casa. Il Milan manterebbe l’esito del sorteggio (che sarà svolto venerdì); viceversa, l’Inter invertirebbe il campo col suo avversario. Mai, dunque, a San Siro per due giorni di fila. L’Inter attende e si prepara.