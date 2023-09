Champions, due forfait per Inzaghi. Un titolarissimo non ce la fa

di Diego De Cicco, pubblicato il: 19/09/2023

Champions, domani sarà esordio in terra basca per i vicecampioni d’Europa. Inzaghi però non potrà contare sulla rosa al completo con due defezioni importanti.

Come comunicato dalla società sul proprio sito ufficiale, Hakan Calhanoglu non sarà del match contro la Real Sociedad. Il regista, autore di un’eccellente prova contro il Milan sabato scorso andando anche in gol, ha riportato un affaticamento all’adduttore della coscia sinistra. Il giocatore resterà dunque a Milano e non partirà per la trasferta europea. Champions, saltano la Real Sociedad Calhanoglu e Cuadrado. In forse anche per domenica