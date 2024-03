(CdS) Inter, due diligence in corso, c’è un nuovo acquirente?

di Redazione, pubblicato il: 29/03/2024

(Inter) Insieme alla ripresa del campionato ed alla corsa verso la seconda stella continua a tenere banco sulla stampa la questione societaria del club nerazzurro. Il Corriere dello Sport riporta i due scenari probabili. Nel primo Oaktree diventerebbe titolare delle quote della società vista l’impossibilità di Zhang di restituire il prestito di 275 milioni oltre interessi pagando a Suning la differenza con il valore stimato da un perito.

Nella seconda ipotesi Oaktree avrebbe già la disponibilità di un soggetto interessato all’acquisto del club. Questo permetterebbe a Zhang di ottenere “un controvalore più vicino ai riferimenti di mercato e forse l’opzione di convertire l’eventuale differenza ricavabile dalla cessione in una quota di minoranza”. Il quotidiano riporta altresì che proprio per questo da pochi giorni sarebbe in corso una due diligence affidata ad una società internazionale.