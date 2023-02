Caso Barella-Lukaku, Caressa: “Errore di comunicazione del club”

di Salvatore Impusino, pubblicato il: 15/02/2023

Fabio Caressa, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it (canale Twitch Tvplay) ha parlato dell’episodio che ha visto protagonisti Lukaku e Barella. Uno scontro in diretta televisiva che ha suscitato numerose reazioni, su cui anche il noto telecronista e conduttore ha voluto dire la sua:

“Io dall’inizio del campionato parlo di cavatappi quando vedo giocare l’Inter. Vedo tanta gente che alza le braccia. Quello che ha detto Lukaku in inglese qui in Italia ha molto più peso, in Inghilterra è un insulto molto più leggero“.

Caso Barella-Lukaku, Caressa contesta la comunicazione del club

“Sicuramente la società si è fatta sentire, ma per tranquillizzare l’ambiente la comunicazione esterna doveva essere diversa. Non è possibile sminuire una cosa che hanno visto tutti“