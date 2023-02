Inter, niente multa. Cosa è stato detto a Barella e Lukaku

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 16/02/2023

Inter, c’era attesa per la decisione del club nerazzurro sul caso Barella-Lukaku. I due calciatori, immortalati dalle telecamere durante la sfida contro la Sampdoria, intenti a sviluppare uno scontro verbale, non saranno multati dalla società.

Nessuna sanzione, dunque, per i due big di Inzaghi. E caso chiuso. Come vien descritto sul sito de La Gazzetta dello Sport, si sono voluti evitare malumori alla vigilia di sfide fondamentali per la stagione dell’Inter. Del resto, il malumore era rientrato già fra i due protagonisti. Ma non è una resa, anzi. La società nerazzurra ha chiarito i comportamenti che bisognerà rispettare d’ora in avanti. Una posizione precisa, che non ammetterà ulteriori passi falsi.

Inter, il diktat della società. Cosa è stato detto a Barella e Lukaku

Alla dirigenza non è logicamente piaciuta la reazione di Lukaku, e il nervosismo di Barella. Un comportamento, quello del centrocampista, visto più volte in gara.

Si legge sul conto dell’ex Cagliari: “Se in futuro farà mulinare le braccia per protestare contro gli arbitri e soprattutto contro i compagni, la multa sarà automatica. Come ha spiegato Inzaghi a lui e a Lukaku, i panni sporchi vanno lavati nello spogliatoio, non davanti alle telecamere. Perché la squadra viene prima di tutto. Anche di una multa”.