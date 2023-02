Bologna-Inter, tentazione LuLa per Inzaghi? Occhio a difesa ed esterni: la probabile

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/02/2023

Bologna-Inter, potrebbe esserci qualche modifica per Inzaghi rispetto al Porto. Dopo la vittoria in Champions League che fa guardare con fiducia in vista della partita di ritorno, la squadra nerazzurra si rituffa sul campionato e andrà al Dall’Ara a sfidare i padroni di casa del Bologna. La squadra gialloblù sta volando in campionato ed è alla ricerca di un posto in Conference League.

Sulla panchina felsinea, un grande ex come Thiago Motta farà di tutto per vendicare i sei gol subiti nella partita d’andata. Intanto, Simone Inzaghi, cerca di preparare al meglio la sfida, provando a fare le scelte migliori sia per far rifiatare qualche elemento che ha giocato di più, sia per provare ad arginare il momento favorevole della squadra emiliana.

Bologna-Inter, Simone Inzaghi fortemente tentato da qualche cambio contro il Porto: ecco chi potrebbe scendere in campo

Come detto, Simone Inzaghi sta valutando la condizione ed il momento dei suoi giocatori della rosa ed è per questo che potrebbero esserci dei cambi in formazione. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, in porta dovrebbe esserci ancora Onana, mentre in difesa il terzetto dovrebbe essere composto da Darmian – che sostituirà l’infortunato Skriniar –, Acerbi e Bastoni.

In mezzo, Barella e Calhanoglu sono sicuri del loro posto, mentre Brozovic dovrebbe sostitutire Mkhitaryan. Sulla destra dovrebbe ritornare titolare Dumfries, mentre sulla sinistra occhio a Gosens, che sostituirà l’altro infortunato Dimarco. In avanti, forte la tentazione di impiegare Lautaro e Lukaku dal primo minuto.