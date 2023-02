Bologna Inter, delusione per Inzaghi: l’analisi del tecnico nel post partita

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 26/02/2023

Bologna Inter è stata una partita amara per i tifosi nerazzurri. La squadra di Thiago Motta ha battuto quella di Simone Inzaghi per 1 a 0 con gol di Orsolini facendo sprofondare l’Inter a -18 dal Napoli capolista e sempre più vicino alla conquista dello Scudetto.

Alla fine della partita Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo approcciato male la gara. Nel secondo tempo abbiamo preso gol nel momento in cui stavamo concedendo di meno. Siamo arrabbiati”.

Bologna Inter, le parole di Inzaghi ai microfoni di Sky

Il tecnico ha poi continuato commentando la differenza di rendimento in casa e in trasferta: “Chiaramente questo è un dato significativo, in casa abbiamo un ottimo cammino, in trasferta invece tutt’altro. L’anno scorso non era così, adesso ci siamo mangiati il vantaggio che avevamo sulle inseguitrici. Da qui alla fine dovremo migliorare”.

Inzaghi inoltre ha analizzato la gara: “Volevamo chiudere ogni possibilità di gioco al Bologna non permettendogli di venire a giocare dentro al campo. Sono una squadra in forma e sapevamo che ci avrebbero creato problemi. Nel secondo tempo dovevamo sfruttare meglio le occasioni create”.