Betis-Inter, novità tattica per Simone Inzaghi: le formazioni ufficiali dell’amichevole

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/12/2022

Betis-Inter, le scelte ufficiali dei due allenatori. Tra qualche minuto, andrà in scena un’altra amichevole, in preparazione della seconda parte della stagione, per la squadra di Simone Inzaghi. Contro, il Betis Siviglia. La squadra spagnola è una formazione che ha delle ottime individualità e un allenatore esperto in panchina come Pellegrini che stanno facendo davvero parecchio bene nella Liga.

Per questo servirà la miglior prestazione per la squadra nerazzurra che dovrà certificare tutti i miglioramenti fatti vedere durante l’amichevole vinta per 4-0 contro il Salisburgo. Di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori, con una sorpresa tattica sul fronte nerazzurro:

BETIS (4-2-3-1): 1 Bravo; 24 Ruibal, 19 Luiz Felipe, 6 Victor Ruiz, 15 Moreno; 18 Guardado, 37 Dani Perez; 11 Luiz Henrique, 8 Fekir, 28 Rodri; 9 Iglesias. A disposizione: 13 Rui Silva, 25 Dani Martin, 37 Fran Delgado, 3 Edgar, 35 Felix, 33 Miranda, 40 Enrique, 17 Joaquin, 38 Marchena, 7 Juanmi, 12 Willian Josè, 29 Loren. Allenatore: Manuel Pellegrini.