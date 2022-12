Betis-Inter 1-1, qualche indicazione per Inzaghi: i marcatori della sfida

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/12/2022

Betis-Inter 1-1, termina in parità l’amichevole della squadra nerazzurra. Una partita che doveva servire a dare qualche indicazione a Simone Inzaghi e a tastare la condizione fisica della squadra. Risposte che, in parte, sono arrivate. Non si è trattato di una gara ricca di emozioni, ma i nerazzurri, rispetto agli spagnoli, hanno fatto di più e cercato maggiormente la vittoria.

Finisce con il risultato di parità con un gol per parte. Al minuto 83 il Betis è andato in vantaggio con il gol di Juanmi dopo l’assist del veterano Joaquin. Un minuto dopo ha risposto Matteo Darmian, subentrato a Bellanova, su assist di Dimarco. Da segnalare anche due occasioni, una per tempo per i nerazzurri. La prima di Gosens, con il gol annullato. La seconda per Mkhitaryan che ha sfiorato il gol.