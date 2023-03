Bastoni-Inter, non solo soldi: l’altro elemento che frena il rinnovo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/03/2023

Bastoni-Inter, il rinnovo non è solo una questione di soldi. Nella giornata di ieri, si è tenuto il primo incontro tra l’agente di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, e la dirigenza del club nerazzurro per parlare del rinnovo di contratto. Lo stesso Tinti ha parlato di un primo di tanti incontri tra le parti e che i tifosi non devono preoccuparsi delle intenzioni del calciatore.

Proprio tanti tifosi, memori di quanto successo con Milan Skriniar, che di fatto ha dichiarato sempre il suo interismo, prima di passare a parametro zero al PSG, temono che la situazione per Bastoni sia la stessa. In merito al rinnovo dell’ex Atalanta, però, c’è un altro fattore che allontana l’accordo tra le parti.

Bastoni-Inter, non si tratta solo di una questione di soldi: il giocatore vuole un accordo su una componente ‘filosofica’

Bastoni è arrivato all’Inter e a Milano molto giovane e, dopo un prestito al Parma, si è preso il posto da titolare nella difesa nerazzurra e non lo ha più lasciato, vincendo uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Ma la quadra per quanto riguarda il rinnovo sembra lontana e non si tratta solamente di un motivo economico.

Infatti, dopo il mancato rinnovo di Skriniar, il giocatore classe 1999, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, chiede che ci sia per lui un ruolo più importante all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Insomma, la quadra – ad oggi difficile – per il prolungamento, non riguarda solamente l’aspetto economico, ma anche questioni, per così dire ‘filosofiche’ inerenti al ruolo all’interno dello spogliatoio.