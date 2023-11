Bastoni-Inter, niente Juventus per il difensore: gli esami confermano. Ecco quando tornerà

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/11/2023

Bastoni-Inter, niente Juventus per il difensore. Nella giornata di oggi, erano previsti ulteriori esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio di Alessandro Bastoni. Il difensore, infatti, durante il ritiro della Nazionale di Luciano Spalletti, aveva avvertito un problema al polpaccio destro che lo ha costretto a fermarsi e a ritornare a Milano. E, in attesa degli arrivi degli altri elementi della rosa, le notizie non sono buone.

Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il difensore non sarà a disposizione per la partita di domenica prossima contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Gli esami effettuati sul classe 1999, infatti, hanno evidenziato ancora una lieve lesione al polpaccio destro che lo costringerà a non essere presente al big match dell’Allianz Stadium.

La domanda, a questo punto, è: quando potrà tornare in campo Bastoni? Sempre secondo l’emittente ci sono poche speranze di vederlo nell’altro big match di campionato contro il Napoli, ragion per cui si punterà ad averlo a disposizione nel turno successivo contro l’Udinese.

Una doccia gelata per Inzaghi che, contro la squadra che l’anno scorso, in campionato, ha sempre vinto contro i nerazzurri, dovrà reinventarsi un reparto ex novo con i soli Darmian, de Vrij, Acerbi e Bisseck a sua disposizione.