Barella, la sua domenica senza partita

di Redazione, pubblicato il: 29/01/2024

Nicolò Barella non ha seguito la squadra a Firenze. A seguito della squalifica rimediata contro il Napoli in Supercoppa ha goduto di un giorno di libertà. Il centrocampista ha passato la giornata nella sua Cagliari e non ha perso l’occasione per rendere omaggio alla tomba di Gigi Riva, suo grande mentore. Tuttosport ha testimoniato con alcune foto. la visita del centrocampista al cimitero di Bonaria.