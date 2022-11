Asllani-Inter, il centrocampista dice tutto: che parole su un compagno di squadra!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/11/2022

Asllani-Inter, il centrocampista albanese si confessa. Arrivato la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto dall’Empoli, Kristjan Asllani ha coronato il suo sogno di giocare nella squadra per cui ha fatto il tifo fin da bambino. Un traguardo importante, dopo l’ottima metà di stagione giocata con la maglia dell’Empoli, lanciato da Aurelio Andreazzoli, con cui ha firmato anche il suo primo gol in Serie A, proprio a San Siro contro l’Inter.

Un giocatore che, sicuramente, dovrà migliorare sotto tanti aspetti, ma che sta crescendo e che verrà aspettato. Intanto, oggi, Asllani ha parlato di tanti temi, tra cui quello inerente ad alcuni compagni di squadra e ad un ex nerazzurro che ha fatto la storia.

Asllani-Inter, il centrocampista albanese dice tutto sul suo arrivo in nerazzurro ed elogia un compagno di squadra

Dunque, Asllani, è molto entusiasta del suo arrivo all’Inter e lo ha sempre affermato. Anche oggi, nel corso della chiacchierata fatta alla trasmissione di Inter TV, ‘A coffee with’, il nerazzurro ha parlato di tanti argomenti, dai più personali fino a quello legato al suo momento all’Inter. Asllani, infatti, ha ammesso che quando è arrivato a Milano, il compagno che lo ha integrato di più è stato Danilo D’Ambrosio, che lo aiutato sia ad inserirsi nel gruppo, sia per quanto riguarda la casa.

Poi, l’albanese, ha parlato della sua preferenza per un ex della storia nerazzurra come Wesley Sneijder, a cui avrebbe voluto rubare il modo di calciare le punzioni, ma qualcosa che vorrebbe tra le sue abilità sarebbe anche il colpo di testa degli attuali difensori della rosa. Infine, Asllani, ha parlato del compagno con cui va più d’accordo, ovvero Bellanova. Due giocatori giovani e quasi della stessa età che stanno vivendo il sogno di giocare in una squadra come l’Inter.