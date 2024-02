All’Inter fu flop, oggi è ricchissimo grazie al kebab

di Redazione, pubblicato il: 27/02/2024

(Inter) Nel 2014 fun campione del mondo con la sua nazionale, nel 2015 vestì la maglia nerazzurra per sei mesi. 17 presenze ed un solo gol, un flop annunciato. Lukas Podolski non ha ancora smesso le scarpette, a 38 anni suonati gioca ancora in Polonia. Tuttosport ha svelato la seconda vita dell”attaccante tedesco

“Continua a giocare a calcio, infatti dal 2021 indossa la maglia dei polacchi del Gornik Zabrze, ma il suo grande interesse è soprattutto per il mondo del kebab, che lo ha reso ricchissimo. Podolski ha aperto il suo primo ristorante di kebab, chamato ‘Mangal Doner‘, nel 2018 e ora ne conta ben trenta tra Germania e Turchia.”