Allegri-Inter, il bianconero punge ancora i nerazzurri sulla lotta scudetto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/12/2023

Allegri-Inter, altra frecciata del tecnico bianconero. Durante la conferenza stampa di oggi, il tecnico juventino, Massimiliano Allegri, ha parlato della lotta scudetto e ha mandato un messaggio chiaro all’Inter, non mancando di pungere la squadra di Inzaghi. Allegri, infatti, ha nuovamente parlato di un’Inter favorita assoluta per lo scudetto.

Il tecnico bianconero, non mette la sua rose tra le possibili vincitrici del tricolore, pur essendo l’allenatore più pagato della Serie A e pur avendo la rosa con il monte ingaggi più alto. Ovviamente, ad Appiano Gentile, non dovranno cadere in queste provocazioni e dovranno cercare di vincere quante più partite possibili per portare a casa il risultato che tutti vogliono.

Ecco le parole di Allegri: “L’Inter sappiamo che è la favorita del campionato, è stata costruita per vincere. L’hanno detto anche loro, l’ha detto anche Zhang nella cena di Natale che il loro obiettivo è la seconda stella, quindi quello di vincere il campionato quest’anno”.