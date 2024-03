Acerbi-Inter, Juan Jesus non ci sta: il brasiliano pensa alla denuncia penale al difensore nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/03/2024

Acerbi-Inter, Juan Jesus pensa alla denuncia penale per il nerazzurro. Il caso Acerbi, a livello giuridico, si è risolto ieri con la sentenza emessa da parte del Giudice sportivo che, in assenza di prove, ha deciso di assolvere il difensore nerazzurro. Una decisione che ha fatto molto discutere e che ha diviso i tifosi e non solo. Ovviamente, il difensore del Napoli non ci è rimasto bene ed è pronto ad avanzare per prendere ulteriori decisioni contro il difensore interista.

Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il brasiliano starebbe valutando la possibilità di denunciare penalmente Francesco Acerbi. Una decisione che, dunque, sposterebbe il focus dalla giustizia sportiva a quella ordinaria. E se il giocatore potrebbe muovere nelle opportune sedi, in casa Napoli la società e i tifosi si stanno mobilitando.

Infatti, per la partita contro l’Atalanta, potrebbe essere assegnata la fascia di capitano allo stesso Juan Jesus. Non solo, ma i tifosi potrebbero far partire qualche iniziativa a sostegno del proprio giocatore. Insomma, la vicenda resta molto delicata e si starebbero valutando decisioni ulteriori rispetto a quelle già prese. Una vicenda che, di sicuro, potrebbe lasciare qualcosa al nostro calcio. Bisognerà vedere, come sempre e anche in questo caso, in che maniera.