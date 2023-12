Acerbi-Inter, il difensore rammaricato per il secondo posto. E sui meriti della Real Sociedad…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/12/2023

Acerbi-Inter, il difensore parla del secondo posto nel girone. Il pareggio di ieri contro la Real Sociedad, ha creato un po’ di malumori nell’ambiente nerazzurro. Infatti, alla vigilia, un girone che era dato alla portata della squadra di Inzaghi, è stato superato, ma accedendo agli ottavi attraverso il secondo posto.

Un risultato che non soddisfa, dal momento che, adesso, i nerazzurri incontreranno quasi sicuramente una big d’Europa al posto di un sorteggio più soft. Proprio per questo, anche alcuni giocatori, dopo la partita, sono parsi rammaricati per il mancato primato in classifica nel girone di Champions League. Tra questi, il difensore nerazzurro Francesco Acerbi, che ai microfoni del sito della Uefa, ha mostrato tutto il suo disappunto, ma facendo un’analisi lucida e onesta, dando merito ad un avversario che ha voluto di più il primato in classifica.

Ecco le parole di Acerbi: “La Real Sociedad è un’ottima squadra. Merito loro anche stasera. Sono una squadra molto tecnica, di ragazzi veloci che fanno un grande pressing e ci hanno messo in difficoltà. Volevamo il primo posto, ma non era facile”.

Adesso è il momento di concentrarsi sulla delicatissima partita contro la Lazio. Infatti, la squadra di Inzaghi, nella ultime tre stagioni, due volte ha perso e una volta ha pareggiato allo stadio Olimpico contro i biancocelesti – quando c’era Antonio Conte in panchina. Serviranno i tre punti per continuare la lotta scudetto e per scacciare il malumore di queste ore.