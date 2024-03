Inter, esplosione social, numeri spaziali

di Redazione, pubblicato il: 28/03/2024

(Inter) La Gazzetta dello Sport traccia la sintesi della stagione nerazzurra. I risultati sono eccellenti e non solo sul piano sportivo. Uno degli aspetti di maggior interesse è la crescita impetuosa sui social.

“A livello globale, la fan base nerazzurra continua a crescere. Secondo Nielsen Fan potential ha raggiunto i 540 milioni di tifosi nel mondo, con un +14% rispetto al 2020. Il record storico di 154.000 membri di Inter Club stabilito lo scorso anno è già stato superato ed è stata abbattuta la barriera dei 200.000. Ora l’Inter, con i suoi 200 club in 8 Paesi e 5 continenti è tra le migliori squadre europee. Sono invece 18 le Inter Academy nel mondo. In crescita pure i social (su 24 canali di cui 2 aperti nel corso della stagione, Threads e WhatsApp) che nel mese di febbraio hanno fatto registrare numeri record. Il totale dei fan ha raggiunto quota 71 milioni (+11 milioni rispetto al febbraio 2023), con un engagement totale per lo scorso mese di 40 milioni (+120% sempre rispetto al febbraio 2023). L’Inter su Weibo è il più seguito della Serie A con oltre 5 milioni di follower. Inter Media House ha concluso la stagione 2022/2023 con 55.000 contenuti distribuiti e generato 5,4 miliardi di impression.