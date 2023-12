Inter, parla Bastoni: le parole sulla partita e sull’eventuale primo posto nel girone

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/12/2023

Inter, Bastoni parla prima della partita. Una sfida che, seppur non deciderà nulla ai fini della qualificazione agli ottavi di Champions League, riveste un’importanza capitale per quanto riguarda il raggiungimento del primo posto nel girone. Ma contro, c’è una squadra che quest’anno sta giocando una grande stagione e che già nella sfida d’andata ha messo in grosse difficoltà la formazione nerazzurra.

Per questo, servirà la massima attenzione e la massima cura ad ogni particolare e ad ogni situazione di gioco. La Real Sociedad, infatti, non ha intenzione di regalare nulla e vuole fare l’impresa. Intanto, poco prima della partita, il difensore nerazzurro, Alessandro Bastoni, ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Ecco le parole di Bastoni.

Sulla possibilità di arrivare primi: “È importante prima di tutto perché significherebbe la vittoria per noi, che è ciò che vogliamo ogni volta che scendiamo in campo, quindi metteremo il 100%. Quest’anno sapevamo dall’inizio quanto sia importante il primo posto e cercheremo di raggiungerlo”.

Sull’aspettarsi una partita complicata come all’andata: “Sicuramente sì, anche in Liga giocano così. Sono andati a Madrid e Barcellona a giocare così e mi aspetto che lo faranno anche questa sera. È una delle squadre che recupera più palloni nell’area offensiva in Europa, sappiamo cosa ci aspetta. Abbiamo pagato all’andata, cercheremo di non fare lo stesso errore stasera”.

Sulla qualità offensiva degli spagnoli: “Come tutte le partite e come ogni grande attacco di qualità, si affronteranno di squadra e compatti”.