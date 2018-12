Inter News Nainggolan croce e delizia di Spalletti

(Inter News Nainggolan) Nel dopo partita di Empoli, Luciano Spalletti ha parlato delle prestazioni di alcuni singoli, Lautaro Martinez, Keita Balde ma soprattutto Radja Nainggolan. A proposito dell’ex romanista il giudizio del mister rispecchia il tipico atteggiamento di chi deve usare il bastone e la carota come un genitore con un figlio un po’ discolo.

Nelle parole del tecnico toscano, riportate dal sito Calciomercato.com, la carota viene per prima. Spalletti conferma infatti di aver inserito Radja per le sue caratteristiche peculiari, il saper incendiare la gara alzando il livello dell’intensità, con la sua aggressività che permette di ripartire o di evitare contropiedi avversari.

Troppe cose prima del calcio

“Poi gli vogliamo bene, anche se il padre deve brontolare. Lui è un ragazzo sensibile, di persona ha tutte le qualità di chi si comporta bene. A volte viene attratto da altre cose, giocando nell’Inter se ne hai tre o quattro cose davanti al calcio non arrivi a certe classifiche. A lui vanno smucchiate alcune, sennò fa fatica…”

Nainggolan rientrava oggi in squadra, dopo lo stop imposto dalla società a titolo disciplinare per i ritardi con cui nei giorni scorsi si era presentato agli allenamenti. Come se non bastasse, poche ore dopo i social sono impazziti con i file di una telefonata attribuita all’ex giallorosso ma di cui non c’è mai stata alcuna conferma. Parlando con un amico, confidava la sua voglia di tornare a Roma e di usare, a questo scopo, metodi non proprio apprezzabili da parte della società.

Spalletti è stato il vero mentore di Nainggolan, a Roma in anni splendidi per entrambi ed ora lo ha voluto in nerazzurro. Doveva essere il plusvalore vero del centrocampo nerazzurro per la Champions e per la rincorsa al vertice. Infortuni a raffica e queste incomprensioni hanno impedito fino ad oggi di vedere il vero Nainggolan con la maglia dell’Inter. Il tempo c’è, il campionato, l’Europa League, la Coppa Italia possono segnare tappe importanti per dimostrare a tutti che l’acquisto del Ninja non è stato un azzardo.

Fonte Calciomercato.com