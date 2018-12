(Inter News) Spalletti chiarisce il giallo della formazione

Inter, Spalletti Perisic in formazione un errore

(Inter Spalletti Perisic) Nella conferenza stampa prima di Empoli Inter, mister Spalletti aveva lasciato intendere che ci sarebbero state delle variazioni nell’undici titolare rispetto alla partita con il Napoli. Ovvia la sostituzione di Marcelo Brozovic squalificato dopo il giallo rimediato contro i partenopei. Sulla fascia destra Vrsaljko era dato titolare al posto di D’Ambrosio come in effetti poi è stato.

Le formazioni annunciate nel pre gara al Castellani di Empoli davano Perisic nell’undici titolare con Keita sull’altra fascia e Politano in panchina. Improvvisamente, pochi minuti dopo il cambio di rotta, gioca Politano in panchina va Perisic. Qualcuno ha parlato di leggero infortunio del croato nel riscaldamento, altri hanno evocato veri e propri “gialli”.

L’errore del mister

Alla base del variazione nessun giallo, nessun infortunio. Lo ha confermato mister Luciano Spalletti rispondendo ai giornalisti al termine della partita. “La formazione con Ivan Perisic? L’ho sbagliata io, quando ho controllato ho detto che andava bene ma non mi ero reso conto, colpa mia”.

Politano ha giocato 90 minuti ad altissima intensità come al solito. Una presenza continua sulla sua fascia, pericoloso davanti al portiere empolese in un paio di circostanze, con la solita generosità, la solita qualità.

Per Perisic niente di più di un lungo riscaldamento con Martinez e il Ninja a metà ripresa, quando Spalletti ha studiato i cambi per dare la scossa ad una partita che non sembrava schiodarsi dallo 0 a 0. Lautaro Martinez e Nainggolan sono entrati. Per il croato invece un pit stop salutare dopo i timidi cenni di ripresa con Chievo e nel primo tempo con il Napoli che non possono però far dimenticare le sue grigie prestazioni di questi ultimi mesi.