(Inter News) Sky esalta i due lampi nerazzurri, colpi di genio e lucidità

Inter News: Sky, i lampi di Maurito e Asamoah

(Inter News) Nel calcio, per fortuna, esistono anche i momenti magici. Quei colpi caratterizzati dall’istinto dei campioni, dalla loro capacità di anticipare di una frazione di secondo l’avversario o di prevedere dove andrà a finire la palla.

La consueta rubrica settimanale di Sky dedicata alle giocate più belle dell’ultima giornata è stata monopolizzata da due momenti “nerazzurri” occorsi durante Inter Napoli. Il tiro di Icardi sul calcio di inizio della gara, terminato sulla traversa e l’incredibile salvataggio sulla linea di porta di Asamoah.

Il commento di Sky a proposito del fulmine del capitano nerazzurro a inizio gara evidenzia come il capitano nerazzurro si distingua su tutti per la propria abilità in area di rigore. Questo rende ancor più sorprendente il suo gesto tecnico, quel tiro di prima intenzione sul calcio d’avvio della partita.

Sky ricorda che un gesto tecnico del genere non abbia molti precedenti. Solo un lontano “parente” con Maradona che però, sul calcio d’inizio, stoppa la palla se l’alza, palleggia e tira sorprendendo il portiere avversario.

Maurito invece calcia direttamente in porta sul tocco iniziale del compagno, non si sa se sulla base di uno schema studiato a tavolino o solo per l’istinto del campione che vede Meret appena fuori dai pali.

Asamoah, genialità invisibile

Per quanto riguarda il miracolo di Asamoah che si sostituisce ad Handanovic il commento di Sky lo giudica come la giocata decisiva dell’intero incontro. Il terzino nerazzurro non sembra fare niente di speciale andando a posizionarsi sulla linea di porta dietro il suo portiere steso a terra . Ma la genialità su un campo da calcio spesso è invisibile e quello di Asamoah di andare a coprire proprio quel punto è un vero lampo di lucidità ed intuizione calcistica. Un colpo che in quel momento sembrava valere un solo punto mentre alla fine ne ha portati tre.

Fonte Sky Sport