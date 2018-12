Inter news, quarti di finale Primavera Tim Cup: ecco l’avversario dei nerazzurri

Inter news, dopo la brillante vittoria ottenuta ieri, ecco contro chi giocheranno i nerazzurri nel prossimo turno

Inter news, l’under 19 di Armando Madonna sta attraversando un periodo positivo. I nerazzurri sono reduci da quattro vittorie consecutive, ottenute in tre competizioni diverse: campionato, Uefa Youth League e Tim Cup.

L’ultimo grande successo dell’Inter è arrivato ieri pomeriggio negli ottavi di finale della Tim Cup. Una netta vittoria contro il Palermo, con il risultato finale 6-2. Merola ha trascinato i nerazzurri con una tripletta, seguito dalla doppietta di Esposito e dal gol di Pompetti.

Nei quarti di finale, l’Inter affronterà il Cosenza, che ha eliminato il Chievo dopo i calci di rigore. Questa la nota sul sito ufficiale del club nerazzurro: “L’U19 di Armando Madonna, che ha sconfitto il Palermo 6-2 negli Ottavi, affronterà il Cosenza (vittorioso ai rigori contro il ChievoVerona) nei Quarti di Finale della Primavera TIM Cup. Sarà una gara a eliminazione diretta e si giocherà in casa il 23 gennaio 2019”.

Aspettando l’impegno in Tim Cup, il prossimo turno di campionato vedrà l’Inter impegnata in trasferta contro il Torino. Un match insidioso per i nerazzurri, contro una delle formazioni più in forma del momento. I granata sono secondi in classifica con 26 punti, a sole tre lunghezze dall’Atalanta capolista. L’Inter è al quinto posto con 21 punti: sarà un match d’alta classifica.