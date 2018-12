(Inter News) Nedved, frecciata velenosa a Marotta

(Inter News) Da poche ore è diventata ufficiale la nomina di Beppe Marotta nello staff dirigenziale nerazzurro. Un arrivo che ha sollevato anche qualche polemica dentro il variegato mondo del tifo interista, visto il lungo trascorso bianconero del nuovo Ad.

Ieri ci ha pensato Pavel Nedved ad ammorbidire la pillola per i tifosi meno bendisposti. Nelle ore immediatamente precedenti il derby della Mole, all’ex centrocampista bianconero è stato chiesto se non gli sembrasse strano vedere Marotta nella tribuna nerazzurra.

“Si – ha risposto il dirigente juventino – ma è un professionista ma forse non è mai stato juventino”.

Le parole di Nedved danno la misura dei veleni che sono circolati in casa bianconera negli ultimi tempi. Affari loro comunque. Per quanto riguarda l’Inter sono frasi che riempiono di gioia a prescindere, una vera e propria medicina gratuita, autorevole e inaspettata per i mal di pancia dei tifosi.