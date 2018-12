(Inter News) Il valore della rosa nerazzurra esplode, boom grazie a Suning

(Inter News) I valori del 2014 comparati con quelli odierni

(Inter News) Il sito Transfermarkt.it è notoriamente una delle fonti più seguite da appassionati ed operatori per quanto riguarda i valori di mercato dei giocatori italiani e non. Una interessante analisi pubblicata da poco prende in esame i valori delle rose dei club della serie A, raffrontando i dati tra il 2014 e oggi.

In questo quadriennio, il valore del roster nerazzurro cresce in maniera esponenziale, passando dai 247,6 milioni del 2014 ai 567,4 di quest’anno. L’incremento di quasi 320 milioni di euro è pari al 129,2%. Con questi numeri il club di Corso Vittorio Emanuele si lascia alle spalle il Napoli, che aumenta il valore della propria rosa da 265 a 559 milioni ed è secondo solo alla Juventus che naviga altissima ad oltre 800 milioni di euro di valore, frutto evidentemente dell’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo.

Milan alle spalle

Dietro il Napoli si situano Milan, Lazio e Roma con i rossoneri staccati dall’Inter di quasi 90 milioni di euro.

Dietro la fredda logica dei numeri c’è tutto il lavoro della dirigenza di questi anni. Nessuna vittoria in questo quadriennio ma un lavoro lento, faticoso ma continuo di ricostruzione di un gruppo di altissimo livello dopo i fasti del triplete.

E tutto ciò, non può essere dimenticato, con tre esercizi praticamente bloccati dal Settlement Agreement e dunque con tre mercati che hanno risentito pesantemente della impossibilità di investimenti di particolare importanza.

Il progetto di Suning si basa anche e soprattutto su questi dati che fotografano il percorso per tornare ai vertici impostato da Zhang Jindong e dai suoi collaboratori.

Fonte Tranfermakt.it