(Inter News) Caso Nainggolan, una bolla di sapone a dispetto di molti

(Inter News) Per Marchetti caso Nainggolan chiuso

(Inter News) I fatti drammatici di Milano hanno spostato l’attenzione degli addetti ai lavori dall’Inter…all’Inter. Giustamente gli scontri, la morte di un tifoso, le sanzioni, le reazioni a quanto avvenuto ieri a San Siro hanno catalizzato l’attenzione di tutti, spostandola dall’argomento principe del giorno precedente. Sempre specialità di casa Inter naturalmente, trattandosi del caso Nainggolan.

Di questo ha parlato oggi Luca Marchetti sul sito TuttomercatoWeb. Secondo il giornalista di Sky la vittoria contro il Napoli segna la fine del clamore sui file audio attribuiti all’ex giallorosso. Il successo sancito dal gol di Lautaro Martinez“rimette un po’ di entusiasmo nel motore dopo un momento sinceramente delicato con il caso Nainngolan che prima è stato disinnescato fuori dal campo (con le parole di Marotta) e poi in campo (con la vittoria sul Napoli).

Il Ninja ha sempre preteso di essere giudicato per quello che riesce a fare in campo, senza curarsi di quello che fa fuori. In questo caso quello che ha fatto fuori, evidentemente, ha avuto degli strascichi sulla sua professionalità. Una volta scontata la “pena” l’Inter non ha dubbi che il Ninja tornerà a disposizione di Spalletti senza alcun tipo di strascico, e che non ci sarà alcun ritorno sul mercato. Insomma per quanto la situazione abbia irritato la società (e anche il ragazzo) tutto è stato ricomposto e soprattutto ricondotto alle vicende interne societarie.

Fonte TuttomercatoWeb