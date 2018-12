Inter, l’agente del tuo attaccante conferma: “Non va via”

Intervistato da Fuorigioco, Federico Pastorello, agente che cura gli interessi di Antonio Candreva, ha parlato del futuro all’Inter. Il famoso procuratore, che ormai da anni segue l’ex Lazio, senza mezzi termini ha confermato che il n°87 rimarrà ancora a Milano. Prima però, Pastorello ha voluto introdurre il tutto parlando di Fair Play Finanziario e di… Zaniolo.

Queste le sue parole: “I paletti Uefa hanno imposto sacrifici enormi, ma ora la musica cambia: non ci sarà più un caso Zaniolo. Cosa farà Candreva? Resta. Si sta impegnando per convincere Spalletti. Del resto anche Borja Valero pareva fuori gioco. A giugno tireremo le somme”. Negli ultimi anni, il mercato nerazzurro è stato abbondantemente compromesso dagli obblighi con l’Uefa da rispettare. Dalla prossima estate però, come ormai noto a tutti, l’Inter sugli investimenti (grazie anche agli introiti Champions) avrà molta più libertà.

Inter, Pastorello parla anche di Marotta

L’aver ingaggiato uno dei più potenti dirigenti in circolazione, è la prova concreta di quanto Suning abbia intenzione di portare il club nerazzurro in cima al mondo. Proprio su tale tematica, Pastorello ha dichiarato: “Cosa mi aspetto dall’Inter sul mercato? Tanto in prospettiva. A gennaio poco. L’arrivo di Marotta è il segno che Zhang punta in alto”.