Inter, la trattativa per l’erede di Handanovic è partita: i dettagli

Si continua a guardare in Brasile per il futuro dell’Inter. I nerazzurri, sembrano aver messo le mani sull’erede di Samir Handanovic. Si tratta di Gabriel Brazao, portiere classe 2000 attualmente di proprietà del Cruzeiro. A darne notizia, è stato il giornalista di Sky Fabrizio Romano. Ancora una volta, il club di Corso Vittorio Emanuele è pronto a volare in Brasile per cercare altri possibili talenti.

Due anni fa si acquistò Gabigol dal Santos (anche se ad oggi i contatti con il Sud America ci sono solamente per fare l’operazione inversa). Di recente invece, come confermato anche dall’agente FIFA Sabatino Durante in una recente esclusiva per la nostra redazione, sempre per il Brasile si sono aperti degli spiragli per una cessione di Joao Miranda. Il difensore infatti, secondo Durante potrebbe far ritorno in patria per vestire la maglia del San Paolo. Inoltre, per l’ex Atletico Madrid sembra aver chiesto informazioni anche il Flamengo, alla ricerca appunto di un nuovo difensore.

Brazao, l’Inter lo girerebbe subito in prestito?

Qualora il club meneghino dovesse ingaggiare il giovane portiere, la domanda che sorge spontanea è la seguente: si deciderà di farlo crescere a Milano o altrove? Beh, dare una risposta adesso sarebbe prematuro. Quel che è certo, è che i contatti con il Cruzeiro nelle ultime ore si sono intensificati in maniera, forse, definitiva.