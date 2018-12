Inter, la qualificazione ti fa ricca: ecco quanto vale l’ottavo (GdS)

Inter, la qualificazione ti fa ricca

L’Inter questa sera deve battere il PSV per mettersi nelle migliori condizioni per passare il turno, sempre però guardando cosa succede al Camp Nou tra Barcellona e Tottenham, con i blaugrana già matematicamente primi e qualificati. Se i ragazzi guidati da Spalletti dovesso riuscire ad accedere alla fase ad eliminazione diretta, le casse nerazzurre gongolerebbero.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, il passaggio del turno porterebbe nelle casse societarie ben 17 milioni di euro. Una cifra con la quale Marotta e Ausilio pagherebbero, per dire, il riscatto di Sime Vrsaljko, o pagherebbero 3/4 di Lautaro Martinez. Sì, si tratta di tanti soldi.

E sarebbero così divisi: “Da una parte ci sono i 9,5 milioni garantiti per chi stacca il biglietto per gli ottavi, dall’altra i 2,7 milioni «premio» per ogni vittoria (serve quel risultato per non lasciare a Messi e compagnia tutto il lavoro da fare), infine vale anche la garanzia di un altro grosso incasso. Già oggi i quasi 67mila presenti contro gli olandesi valgono almeno 4 milioni di incasso. Passare il turno da seconda, poi, fa sì che l’avversario di febbraio/marzo sia un’altra big europea. La cosa può complicare il lavoro di Spalletti, Icardi e Handanovic, ma di sicuro porterà a nuovi pesanti introiti dal botteghino. Il pubblico interista quest’anno ha sempre risposto presente, in Champions non si è scesi sotto i 64mila, con i quasi 71 del Barcellona (incasso da 5,8 milioni). Insomma, anche essendo prudenti, si possono considerare «garantiti» altri 5 milioni per la sfida casalinga a eliminazione diretta. Facendo le somme, stasera ci sono in ballo 17 «testoni».

Occorre tornare stabilmente in Champions

Più che augurarsi la qualificazione agli ottavi, l’Inter deve fare in modo di tornare stabilmente tra le prime quattro, in modo da qualificarsi alla Champions League il maggior numero possibile di volte.

Questo farà crescere fatturato e reputazione: così i top player saranno attirati dalla sfida nerazzurra e, grazie agli introiti derivanti dalla Champions, si potranno ingaggiare.