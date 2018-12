Inter, Keita si candida per essere riscattato: le parole

In esclusiva per la redazione di Tuttosport, l’attaccante dell’Inter Keita Balde ha parlato anche del suo possibile di riscatto. Come noto un po’ a tutti, essendo in prestito dal Monaco, il senegalese è ancora in attesa di capire le sue sorti per il futuro. La concorrenza in attacco, complice anche il futuro ritorno alla base di Yann Karamoh e la presenza di Ivan Perisic, resta molto forte.

L’ex Lazio però, dal canto suo ha fatto sapere di volersi giocare le sue carte in nerazzurro. Per farlo, l’attaccante è pronto ad impegnarsi al massimo, e lo testimoniano anche le sue parole: “L’Inter mi deve riscattare perché farebbe un affare. Ho entusiasmo come il nostro presidente e voglio aiutare la squadra a crescere”. Effettivamente, trovare un altro esterno d’attacco giovane come Keita a 35 milioni di euro (la cifra che eventualmente l’Inter andrebbe a sborsare per il riscatto) non sarebbe di certo semplice. L’ultima parola passerà, ovviamente, al duo Marotta–Ausilio.

Inter, le parole di Keita dopo la mancata qualificazione

“E’ stato un grande peccato, volevamo tutti la qualificazione, ma è andata così. Il calcio però permette ogni weekend di voltare pagina, ci sono nuove opportunità e bisogna guarda avanti”. Insomma, la delusione di non aver conquistato il pass per gli ottavi di finale di Champions League è ancora molto forte per tutti.