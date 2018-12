Inter, il biografo di Modric al veleno: “Sono il Chievo della Champions”

Dopo la serata di ieri, per l’Inter sono iniziate a piovere (inevitabilmente) molte critiche. La più pesante però, è giunta dalla Spagna. Il protagonista è Vicente Azpitarte, biografo del libro di Luka Modric “Hijo de la guerra” (Figlio della guerra) che ha definito l’Inter come “il Chievo della Champions League“.

Il tutto sarebbe nato dal fatto che, visti i contatti passati e presenti proprio tra il neo-Pallone d’Oro e il club nerazzurro, il giornalista non immagina il Diez madrileno in Europa League. Un forte e chiaro riferimento all’eliminazione dell’Inter di ieri sera che la vede “declassata” nell’ex Coppa Uefa. Ovviamente le parole di Azpitarte non sono passate inosservate. In molti tifosi nerazzurri infatti, hanno incominciato a prendere di mira il profilo Twitter del giornalista riservando (anche qui inevitabilmente) molti insulti.

Inter, a prescindere da tutto il sogno Modric continua

Aldilà degli inutili appellativi che le vengono attribuiti, l’Inter è già al lavoro per voltare immediatamente pagina. Domani verrà ufficializzato Marotta che darà il via ad una nuova era societaria, andando a completare così un organigramma già molto forte e coeso. L’ex DG della Juventus si andrà ad occupare della cura del mercato. I nomi in cima alla lista dei desideri sono i soliti: quello del n°10 del Real Madrid e quello di Milinkovic-Savic della Lazio.