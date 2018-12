Inter, grana Skriniar: rinnovo complicato, ci pensa Marotta (TS)

Inter, grana rinnovo Skriniar

L’Inter non sta lavorando solo al rinnovo di Mauro Icardi, che negli ultimi giorni è sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi, ma anche ad un altro rinnovo altrettanto importante: quello di Milan Skriniar. Il centrale slovacco è ormai una colonna portante della squadra allenata da mister Spalletti, nonostante, nell’estate del 2017, fosse arrivato tra lo scetticismo generale.

Le trattative tra le due parti vanno avanti da un po’, con la società nerazzurra intenzionata ad aumentargli l’ingaggio (guadagna solo 1,2 milioni a stagione) e Skriniar intenzionato fortemente a rimanere. Al momento, però, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la trattativa sarebbe in stallo.

Il motivo? Ausilio ha offerto a Skriniar 2,5 milioni a stagione, più del doppio di quanto guadagna adesso, mentre l’entourage del giocatore chiede 3,5 milioni di euro. In sostanza, balla 1 milioncino. Probabilmente, alla fine, un accordo verrà trovato sulla base di 3 milioni di euro. Ad oggi però non è stato fatto un vero passo in questo senso.

Ci pensa Marotta

Marotta, che ha già annunciato che a gennaio discuterà, oltre al rinnovo di Icardi, anche altri rinnovi “spinosi” ereditati da Ausilio. Tra questi ci sarà sicuramente quello di Milan Skriniar. Il nuovo ad interista è assolutamente intenzionato a riconoscere al colosso slovacco un sostanzioso aumento di stipendio, assolutamente meritato viste le sue prestazioni.

Inoltre, bisognerà rinnovare altri due contratti: quello di Padelli e quello di Ranocchia, ritenuto fondamentale uomo spogliatoio da mister Spalletti. In questi due casi non dovrebbero esserci problemi di sorta anzi, sarà piuttosto facile raggiungere un accordo, assicura Tuttosport.