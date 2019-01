Inter, ecco la strategia per arrivare allo “Skriniar bis”

Inter sempre più affamata di talenti. Dopo aver acquistato un anno e mezzo fa Skriniar, adesso si mette nel mirino l’erede dello slovacco. Si tratta di Joachim Andersen della Sampdoria. Il difensore danese, è un profilo gradito dagli 007 nerazzurri sin dall’inizio della stagione corrente di campionato. Il ragazzo è stato una vera e propria rivelazione. Per questo motivo, i meneghini vogliono accaparrarsi il difensore in modo tale da fargli rivivere in tutto e per tutto il percorso dello slovacco.

Inter, il piano per arrivare ad Andersen

Stando a quanto riportato da Libero, i blucerchiati avrebbero messo nel mirino Davide Merola, attaccante classe 2000 militante nella Primavera interista. L’obiettivo dei nerazzurri, è cedere il baby in Liguria la prossima estate, inserendo però nell’affare la clausola che permetterebbe al club di riacquistarlo in futuro. Il tutto, per ottenere una corsia preferenziale per arrivare al difensore danese.

“La società di corso Vittorio Emanuele è propensa ad accettare, cautelandosi con l’eventuale clausola della “recompra” e considerandola cessione del “nuovo Di Natale” come una sorta di caparra per arrivare ad Andersen (22 anni) e bloccarlo subito”. Questo è quanto riferito dal noto quotidiano. Insomma, in casa Inter i lavori per la costruzione della squadra del futuro procedono a ritmo abbastanza spedito.