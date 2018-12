Inter, ecco cosa ti ha complicato il cammino in Champions

Serata amara ieri sera per le italiane in Champions. Inter e Napoli sono state sbattute fuori e adesso andranno a giocarsi l’Europa League. A complicare la vita dei nerazzurri però, oltre alle prestazioni a Wembley contro il Tottenham e ieri contro il PSV in casa, sono stati anche i vincoli imposti dal FFP.

Le limitazioni alla lista Champions, che hanno portato all’esclusione di Joao Mario e Gagliardini, si sono rivelate quasi decisive. Oltre loro due, Spalletti a centrocampo ha dovuto rinunciare anche agli infortunati Radja Nainggolan e Matìas Vecino. Insomma, una rosa martoriata che si è trovata in evidente difficoltà. Da segnalare però, resta la partita sacrificante di chi come Borja Valero non ha più 20 anni e che ieri ha sputato sangue pur di conquistare i tre punti. Pertanto, i fischi che hanno accompagnato la squadra al termine della partita, sono stati giudicati da Tuttosport “ingenerosi”.

Inter, Politano e Icardi top. Disastro Asamoah

A rendere la partita in salita sin da subito, è stato l’errore grossolano del ghanese che, anzichè appoggiare dietro per Handanovic, ha rischiato il dribbling. Bergwijn, da ottimo velocista quale è, ha rubato immediatamente il pallone involandosi verso la porta e servendo l’assist decisivo a Lozano. Infine, tra i più positivi dell’Inter figurano Matteo Politano e il capitano Icardi, quest’ultimo protagonista della miglior partita da quando è in nerazzurro.

(Fonte: Tuttosport)