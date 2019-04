MINTER DE PAUL– Rodrigo De Paul sarà uno degli uomini mercato della prossima estate. Già a gennaio, fu vicino a cambiare casacca, con l’Inter seriamente intenzionata a portarlo da subito a Milano. La delicata situazione di classifica del suo club, l’Udinese non ha permesso che l’affare andasse in porto. Il club friulano ha, infatti, un disperato bisogno di dei suoi goal e della sua classe per centrare l’obiettivo salvezza.

Inter De Paul, nerazzurri insidiati da Napoli e Siviglia

La stagione in corso, sarà con buone possibilità quella della definitiva consacrazione per De Paul. L’argentino, dopo la difficile esperienza al Valencia, club che lo portò giovanissimo in Europa, in Friuli ha avuto una crescita esponenziale. Si sente pronto, alla soglia dei 25 anni, per cimentarsi in una grande squadra.

Il club della famiglia Pozzo, bottega cara, ma sempre disponibile a cedere i suoi gioielli, valuta il ragazzo 30 milioni di euro. Gli estimatori non mancano, Inter e Napoli lo seguono da tempo e con interesse. Ma ad insidiare i due club ci sarebbe una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Monchi, appena tornato al Siviglia dopo l’esperienza alla Roma, dopo averlo seguito con estrema attenzione durante la sua esperienza capitolina, avrebbe messo il ragazzo nel mirino e sarebbe pronto ad inserirsi nelle trattative già avviate da Inter e Napoli. Il club spagnolo che si era già interessato al giocatore in passato, potrebbe dunque tornare presto alla carica.

Fonte: El Desmarque