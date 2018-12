Inter, Barella e Tonali? Macché, il nome nuovo arriva dalla Germania (TS)

Inter, non solo Barella e Tonali

Ormai è chiaro: l’Inter vuole fare un centrocampista, che sia a gennaio o a giugno, non ha importanza. Quel che è importante però è iniziare già da ora – in realtà Ausilio ha cominciato molto prima – a cercare il profilo più adatto alle idee tattiche e tecniche di Luciano Spalletti.

L’obiettivo numero 1, stando alle cronache sportive nostrane, è sempre lui: Luka Modric. Il croato a fine stagione vuole lasciare il Real Madrid e ricongiungersi con i suoi amici croati che giocano in nerazzurro. Ovviamente, convincere Florentino Perez a liberarsi del neo pallone d’oro non sarà semplice, ma a Madrid tira aria di rivoluzione, quindi uno dei sacrificati potrebbe essere lui.

A Modric, centrocampista dalle doti straordinarie, Marotta e Ausilio vorrebbero affiancare uno o più profili giovani, in modo da farlo crescere in mezzo ai campioni e renderlo così un calciatore migliore. I nomi in tal senso sono sempre quelli di Barella e Tonali, sui quali però c’è la concorrenza di tutte le big italiane. Quindi la soluzione protrebbe venire dall’estero.

Occhio alla Germania

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter ha mandato un osservatore, precisamente a Mönchengladbach, per seguire la sfida tra i padroni di casa e il Norimberga. Il motivo? La presenza in campo di Florian Neuhaus, centrocampista centrale impiegato principalmente come mezzala in grado, però, di ricoprire tutti i ruoli della mediana.

Si tratta di un classe 97 molto fisico e tecnico, che è già diventato una colonna del suo club e della nazionale under 21 tedesca. In questa stagione, in 17 presenze, ha già segnato 2 gol e servito ai suoi compagni ben 7 assist. Numeri importanti per un calciatore che sicuramente farà parte della prossima generazione di talenti della Germania. Occhio anche al mediano del Boca Juniors Nandez.