Intervista esclusiva a Sabatino Durante

In esclusiva ai microfoni di interdipendenza.net ha parlato Sabatino Durante, noto agente FIFA residente in Brasile e fino conoscitore del calcio brasiliano.

Secondo lei Miranda potrebbe già cambiare squadra a gennaio, destinazione Brasile?

“Miranda ha un nome in Brasile, ha fatto benissimo al San Paolo ed è il titolare della nazionale brasiliana quindi ha l’imbarazzo della scelta. Potrebbe andare ovunque, dal San Paolo al Flamengo che cerca in quel ruolo, quest’ultima molto abbiente economicamente. Non sto seguendo la vicenda dunque non ho alcuna certezza, so che lui pensa di rientrare in patria. Questo non gli toglierebbe nemmeno la possibilità di tornare in nazionale, una volta venivano chiamati esclusivamente calciatori che militavano in campionati esteri, ora non è più così. Con il Flamengo c’è un pour parler, ma non tra le due società, ma con gli intermediari del calciatore, anche di Gabigol, stanno parlando ma di mezzo non c’è ancora l’Inter. Se son rose fioriraranno. Chiaro che il mercato importante per il Brasile è questo”.

Gabigol ha molti estimatori in Brasile, grazie anche alla stagione da protagonista, possibile un suo passaggio al Flamengo o Corinthians?

“Escluderei il Corinthians. Mentre il Flamengo è fortemente interessato. L’entourage del giocatore sta parlando con i rossoneri. Difficile uno scambio con Lincoln, dato che i brasiliani lo valutano alla pari di Gabigol, circa 25 milioni”.

Riguardo l’interesse mostrato dal West Ham?

“Gabriel Barbosa non potrebbe entrare in Inghilterra, a meno di una “Special Request”, non avrebbe il permesso del lavoro che potrebbe essere concesso oppure no, questo sarebbe un fattore frenante della trattativa. Il West Ham lo vorrebbe ma si tratterebbe di un’operazione con il punto interrogativo. L’opzione più papabile sarebbe quella del Flamengo, dato che hanno capitali da investire e lui ha fatto molto bene in Brasile. Se andasse al Flamengo andrebbe a titolo definitivo.”

