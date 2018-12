Icardi, Vieri senza mezze misure: “Ecco quanto meriterebbe di ingaggio”

Direttamente dagli studi di Tiki Taka, Bobo Vieri ha voluto spendere due parole sulla vicenda legata al rinnovo di Icardi. Come tutti sappiamo, il bomber argentino aspetta un’offerta dall’Inter ormai da tempo. La voglia di prolungare questo matrimonio c’è da entrambe le parti, ma tra domanda e offerta c’è ancora un po’ di distanza.

La moglie e agente di Maurito, Wanda Nara, chiede al club meneghino almeno 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. L’Inter invece, dal canto suo ha fatto sapere di giudicare tale proposta non negoziabile. L’auspicio è che si giunga ad un accordo nel più breve tempo possibile per poi concentrarsi sulla costruzione del resto della squadra. Il tutto, godendo dell’esperienza e delle capacità di Beppe Marotta.

Vieri: “Icardi? Non puoi dargli meno di 10-12 milioni l’anno”

Intervenuto durante la trasmissione condotta da Pierluigi Pardo, l’ex n°32 ha parlato del capitano nerazzurro dichiarando: “A un giocatore come Icardi non puoi dare meno di 10-12 milioni l’anno. Se vendi lui devi prenderne due, di attaccanti. Dove lo trovi uno che tutti gli anni segna 25-30 gol, che segna a San Siro tutte le domeniche?”. Sulla base di queste parole, in dirigenza è meglio se si decidessero ad accelerare i tempi del rinnovo in modo tale da tutelare Maurito da possibili assalti esteri.