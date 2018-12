Icardi, (quasi) fatta per il rinnovo: cifre e durata (GdS)

Icardi, (quasi) fatta per il rinnovo

Se ne parla dalla passata stagione, finalmente però è arrivata la svolta: Mauro Icardi ha raggiunto un accordo con l’Inter. Accordo fortemente voluto da entrambe le parti in causa e “anticipato” dal tweet “galeotto” di Wanda Nara. Il capitano interista andrà a guadagnare circa 7 milioni di euro fino al 2023. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Quindi Maurito andrà a percepire circa due milioni di euro in più rispetto a quanto fatto fino ad ora. Un adeguamento del contratto assolutamente meritato per un 25 che, nella passata stagione, è riuscito a segnare ben 29 reti e quest’anno, alla prima esperienza in Champions, ne ha segnati 4. Ormai l’ex Samp sta diventando sempre più un centravanti di dimensioni mondiali. E l’Inter vuole tenerselo stretto.

Fondamentale per questa accelerata decisiva è stato l’ingresso in dirigenza di Beppe Marotta. L’ex dg juventino ha voluto chiudere in fretta questa trattativa che, però, si concluderà di fatto con la firma del diretto interessato. Firma che dovrebbe arrivare, stando a quanto riportato dalla rosea, a inizio anno nuovo.

Società indispettita con Wanda

Come si è detto, la trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi è stata “spifferata” al mondo da sua moglie/agente Wanda Nara. Questo atteggiamento, rivela la Gazzetta dello Sport, avrebbe fatto indispettire non poco la società nerazzurra, che ha intenzione si conferire con i due coniugi per invitarli a comportarsi in maniera migliore.

Per quanto riguarda la clausola rescissoria, Beppe Marotta vorrebbe toglierla. Vedremo se Maurito e Wanda saranno d’accordo. Se dovesse accadere ciò, sarebbe un vero segnale di quanto il capitano nerazzurro voglia rimanere all’Inter. D’altra parte, nelle estati passate, qualche gesto che ha fatto “arrabbiare” i tifosi l’ha fatto, sia lui che sua moglie. L’obiettivo di Marotta è evitare tutto questo nel prossimo futuro.