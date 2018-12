Icardi nel post partita: “Serviva un segnale”. Poi la risposta sul rinnovo

Mauro Icardi, al termine del match tra Inter e Udinese, ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky. Queste le parole del bomber nerazzurro, autore del gol vittoria.

Le parole di Icardi

“E’ un segnale che volevamo dare dopo la partita di martedì, siamo dispiaciuti per quello che è successo. Ma ci siamo in campionato, possiamo ancora prendere le squadre che sono davanti e lavoriamo per questo. La Champions si dimentica vincendo, facendo bene le partite che ci sono da qui fino alla fine dell’anno. Rinnovo? Io non devo dire niente, con la società parla lei. Io devo fare il mio lavoro in campo, se c’è da firmare provvedono loro. Io sono tranquillo“.

via fcinter1908