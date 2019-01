Icardi, l’Inter trema: un’ombra bianca sul futuro dell’argentino (CdS)

Icardi, il Real in agguato

Le parole di Ausilio riecheggiano: “Faremo un mercato di qualità, però non possiamo solo comprare: dobbiamo vendere”. Chi saranno i “prescelti”? Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, colui che sicuramente partirà è Ivan Perisic. Il croato non è più quello delle passate stagioni e quindi l’Inter vorrebbe liberarsene, andando a fare una grande plusvalenza.

Ma il sacrificio del vice campione del mondo non sarà il solo. Infatti, è al vaglio dei dirigenti nerazzurri la cessione di uno dei due top player presenti nella rosa interista. Il primo è Milan Skriniar, oggetto misterioso del mercato 2017, oggi divenuto ormai uno dei centrali più forti al mondo. Il suo sacrificio potrerebbe in dote alla società nerazzurra un’ottantina di milioni.

L’altro top player, ovviamente, è Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro, com’è noto, è nel mirino del Real Madrid da tempo. I galacticos vorrebbero portarlo in Spagna già a gennaio, Marotta però avrebbe stoppato ogni discorso. Se si farà, si farà a giugno. A quali condizioni, oggi, non è dato sapere.

Rinnovo in sand by

Ad oggi, come ricorda il Corriere dello Sport, le trattative tra Inter e Icardi per il rinnovo del contratto non sono ancora riprese. Le parti si erano lasciate con la promessa di un riaggiornamento a gennaio, nonostante la distanza allora fosse enorme. Sì, perché tra domanda e offerta ci sono ben 2 milioni.

Una differenza enorme ma non incolmabile, magari con uno sforzo reciproco. Il vero nodo però è la clausola rescissoria: l’Inter vuole toglierla, Wanda invece vorrebbe alzarla compatibilmente con il nuovo ingaggio. Vedremo come si concluderà questa telenovelas, quel che è certo però è che nel futuro di Mauro, l’ombra bianca ci sarà ancora.