ICARDI INTER – Manca solamente un giorno all’attesissimo derby tra Milan e Inter valido per la corsa al terzo posto. Questo significherebbe accesso diretto alla prossima Champions League. I rossoneri arrivano sull’onda dell’entusiasmo ed in vantaggio di un punto sui cugini nerazzurri, reduci dall’uscita europea ed ancora alle prese con il caso Icardi.

Nelle ultime ore anche la posizione di Spalletti è in bilico con la dirigenza che sta sondando il terreno per un possibile cambio se il derby non dovesse andare come auspicato. Nell’odierna conferenza stampa Gennaro Gattuso ha parlato del caso dell’ex capitano chiarendo la sua posizione.

Gattuso su Icardi, parole chiare del tecnico sul caso

Non le manda di certo a dire il tecnico dei rossoneri che alla domanda su cosa ne pensasse della vicenda del numero 9 ha esordito: “Mi viene difficile rispondere” – aggiungendo poi – “Dico solo una cosa per come vedo il calcio e lo spogliatoio. Penso che anche il giocatore più forte al mondo deve avere rispetto degli altri componenti dello spogliatoio“.

Parole chiare quelle del tecnico, riportate da calciomercato.it, lo spogliatoio prima di tutto. Al suo interno dev’esserci rispetto reciproco. Le cose altrimenti non potrebbero andare avanti: “Quando vedo che qualcuno non porta rispetto divento l’uomo più cattivo al mondo. Il rispetto deve essere fondamentale, anche all’esterno, per le persone che ruotano intorno al calciatore”.

Un messaggio chiaro e forte rivolto all’argentino, al quale poi manda un suggerimento seguendo le sue modalità relazionali: “Ai giocatori chiedo di dire le cose in faccia. Il rancore si deve mettere da parte“.

