Icardi al Real Madrid? Un giocatore delle merengues dice no: i dettagli

Stando a quanto trapela da Diario Gol, un giocatore del Real Madrid si sarebbe opposto all’arrivo di Mauro Icardi. Dalla Spagna infatti sono sicuri: a boicottare il possibile approdo di Maurito nella capitale sarebbe stato proprio il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos. Una presa di posizione senza dubbio sorprendente che però pare destinata a non reggere.

Il n°4 madrileno infatti, si era già imposto sul mancato arrivo di Antonio Conte. Il tutto, favorendo l’ascesa di Santiago Solari. Non essendo molto soddisfatti di tale scelta, i vertici del club spagnolo difficilmente faranno decidere nuovamente il difensore. Per questo motivo, qualora ci dovessero essere degli spiragli per prelevare il capitano interista, ad avere voce in capitolo questa volta sarà solo ed esclusivamente il Real Madrid.

Icardi, ci risiamo

Nonostante il bomber argentino anche tramite la moglie/agente Wanda Nara abbia più volte ribadito di voler rimanere a Milano, le voci su una sua possibile partenza non accennano a placarsi. Ovviamente, come appena detto, si tratta esclusivamente di voci. Non mettendo in dubbio le fonti dei colleghi spagnoli, ci sentiamo in dovere di rimarcare nuovamente la volontà di Icardi di vincere con la maglia nerazzurra. Quel che conterà davvero però, sarà anche ufficializzare il tanto atteso rinnovo di contratto con il club meneghino.