Handanovic, Inter costretta a rinunciare all’erede del n°1 nerazzurro

La notizia era già nell’aria, ma dalla Francia RMC Sport ha lanciato una bomba che in un certo senso fa piacere ad Handanovic. La nota emittente radiofonica infatti, ha reso noto che il PSG ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di Alphonse Areola. Il portiere francese si sarebbe potuto liberare a parametro zero il prossimo giugno, ma il club parigino ha preferito prolungargli il contratto fino al 2023.

Svanisce così per l’Inter la prima opzione per sostituire il portiere sloveno. Che Handanovic sia uno dei portieri migliori in assoluto non vi è dubbio, ma c’è un fattore che non va affatto sottovalutato. Il prossimo 14 luglio, l’ex Udinese compirà 35 anni. Un’età che per un portiere non è poi così avanzata ma che farebbe pensare a qualsiasi dirigenza ai possibili profili per il futuro.

Handanovic via? L’Inter segue altri “n°1”

L’idea di rimpiazzare lo sloveno, ai nerazzurri è nata già da un bel po’. Nelle scorse sessioni di mercato infatti, si è parlato a lungo dei vari Cragno del Cagliari, Strakosha della Lazio e, appunto, di Areola. Dovendo necessariamente escludere quest’ultimo, alla dirigenza nerazzurra non resterebbe una scelta così vasta. A meno che Perin non si dovesse stufare di fare la riserva di Wojciech Szczesny…