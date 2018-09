GdS, Gagliardini supera la delusione Champions: il sostegno di Zhang Jr

Gagliardini determinato in Nazionale

Roberto Gagliardini è stato escluso dalla lista Champions lunedì nel tardo pomeriggio. Luciano Spalletti ha preferito inserire Matias Vecino e, complici i vincoli legati al FFP, il centrocampista ex Atalanta si dovrà accontentare di giocare in Coppa Italia e Campionato.

Il mediano nerazzurro si consola con la convocazione in Nazionale del tecnico Roberto Mancini. Una foto che risalta la determinazione del ragazzo è stata postata sul suo profilo Instagram.

Lo scatto, accompagnato dalla didascalia “Keep smiling” è stato subito notato da Zhang Jr, il quale ha immediatamente sostenuto il calciatore nerazzurro con un caloroso commento: “Forza Gaglia” accompagnato da una faccina sorridente e da un braccio muscoloso.

Inoltre il ragazzo è stato schierato titolare nel match che l’Inter ha vinto per 3-0 contro il Bologna. Il centrocampista è stato autore di un’ottima partita sia in fase difensiva che in zona offensiva. Ha sfiorato anche il gol dopo un tiro terminato alto sulla traversa.