(Flash): Gagliardini out dalla Champions? Zanetti spiega i motivi veri

Inter News: Zanetti spiega l’esclusione di Gagliardini

(Inter News) Javier Zanetti era oggi a Coverciano per ritirare il premio alla carriera intitolato alla memoria di Nereo Rocco. A margine dell’evento il Vice Presidente nerazzurro ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com .

Zanetti ha innanzitutto ribadito la sua convinzione nella forza della squadra. A suo avviso le difficoltà iniziali sono fisiologiche in un gruppo che ancora deve trovare la coesione necessaria visto l’arrivo di diversi volti nuovi. Le difficoltà si superano con la forza del gruppo e con l’unità d’intenti di tutti, avendo sempre riguardo all’obbiettivo finale.

Poi Javier ha commentato l’esclusione di Gagliardini dalla lista Champions. I valori tecnici del ragazzo non sono in discussione, La spiegazione è da riferire solo ed esclusivamente ai paletti del FFP. Zanetti ha ricordato che l’Inter lotterà su tre fronti e che anche l’ex atalantino avrà ampio spazio per dimostrare il suo valore.

Fonte Calciomercato.com