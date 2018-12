Gabigol, anche Ausilio conferma: ecco il futuro del brasiliano

Futuro sempre più incerto per Gabriel Barbosa alias Gabigol. Come ormai noto a tutti, tra 10 giorni il suo prestito al Santos scadrà. Dopo tale termine, il brasiliano dovrà necessariamente far ritorno nel suo club di appartenenza: l’Inter. Un ritorno che però, nonostante il messaggio rivolto al neo-rossonero Paquetà dove Gabigol gli scrisse “arrivo, fratello”, pare destinato ad essere solo temporaneo.

Il classe ’96 è tornato ad essere il capocannoniere del Brasilerao, ma difficilmente il ragazzo rimarrà in patria. Nonostante su di lui ci siano almeno tre club brasiliani (su tutti Cruzeiro, Flamengo e Corinthians), il club meneghino sembrerebbe preferire cedere Gabigol in prestito a qualche club europeo. Questa “strategia”, sarebbe nata principalmente per monitorare i progressi del brasiliano da più vicino.

Gabigol, su di lui piomba il West Ham

A poter soddisfare l’intenzione del club di Corso Vittorio Emanuele, potrebbero essere proprio gli Hammers, con la quale l’Inter in passato ha già formalizzato il prestito semestrale di Joao Mario. Cedendo Barbosa in Premier League, l’Inter spera di poter trovare un club disposto ad acquistare a titolo definitivo un calciatore pagato solo due anni fa circa 30 milioni di euro. L’obiettivo n°1 resta sempre il solito: evitare di fare minusvalenza.