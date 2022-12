Indagini Juventus, una svolta epocale per il calcio italiano, purchè senza tarallucci

Una riforma obbligatoria

Il tutto vincolato ad una riforma non più eludibile, quella di “togliere la Lega Serie A dal controllo dei presidenti, obbligarla a strutturarsi con una governance esterna di professionisti strapagati ma con pieni poteri, in puro stile americano. Non piace ai padroni delle società? Niente soldi. Ma se passa è una svolta epocale e se si salva e cresce la serie A si salva e cresce tutto il calcio italiano”.

Tutto condivisibile salvo la premessa di partenza di Capuano. Lo tsunami attuale riguarda la Juventus non il calcio tricolore nella sua complessità. La Juventus, per quanto importante, non è il calcio italiano, generalizzare è un modo molto italiano per aprire la strada a tarallucci e vino.