di Diego De Cicco, pubblicato il: 29/11/2022

Extra Inter – Il terremoto in casa Juventus sta avendo ripercussioni importanti anche oltre confine.

Come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina è intervenuta sul caso anche LaLiga, la lega spagnola della massima serie. In un comunicato si legge testualmente: “In seguito alle dimissioni del consiglio di amministrazione della Juventus, LaLiga chiede l’applicazione immediata di sanzioni sportive nei confronti del club”. Che tra LaLiga e il club torinese i ferri fossero cortissimi lo si sa dai tempi del tentativo della Superlega. L’accordo tra Juventus, Barcellona e Real Madrid portò ad un vero scontro internazionale con la massima lega iberica, diatriba che è ancora in evoluzione.

Extra-Inter, LaLiga chiede pene sportive durissime contro la Juventus. Secondo gli spagnoli sono palesi i tentativi di violazione del fair play finanziario.

LaLiga nella sua nota continua dicendo che è già stato presentato da parte sua un reclamo ufficiale alla Uefa nell’aprile 2022. Nel reclamo si segnalava come la Juventus avesse violato il fair play finanziario sul quale sta indagando la guardia di Finanza. La nota continua: “in particolare, l’accusa di aver contabilizzato i tarasferimenti al di sopra del loro valore equo e di aver sottovalutato le spese dei dipendenti, in violazione del fair play finanziario UEFA”.

A questo si aggiunge il fatto che la Juventus, sempre secondo LaLiga, avrebbe nascosto il vero costo dei salari dei suoi tesserati. Infine la conclusione del comunicato: ”Lunedì scorso, nella stessa nota diramata dal Consiglio di Amministrazione i rappresentati della Juve riconoscono gravissime irregolarità contabili, analizzate anche a ingannare autorità UEFA per il fair play finanziario.” Per tutto quanto riportato LaLiga chiede esplicitamente “che le autorità competenti applichino sanzioni sportive immediate contro il club”.